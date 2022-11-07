В Самаре открыли мемориальную доску командующему парадом 7 ноября 1941 года Максиму Пуркаеву

В Самаре увековечили память о легендарном военачальнике / Фото: Андрей Савельев

В понедельник, 7 ноября 2022 года, в Самаре открыли мемориальную доску легендарному военачальнику Максиму Пуркаеву. Именно он командовал военным парадом 7 ноября 1941 года. В торжественной церемонии приняли участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В начале Великой Отечественной войны генерал Максим Пуркаев был начальником штаба Юго-Западного фронта. Он командовал формируемой в Куйбышеве 60-й армией, которая в 1945 году водрузила Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. По воспоминаниям маршала Георгия Жукова, Максим Пуркаев был опытным генералом и высококультурным человеком. Он всесторонне знал свое дело.

– На примере таких людей, как генерал Максим Пуркаев, мы учимся патриотизму, верности своему гражданскому долгу, самоотверженному служению Отечеству. Пока жива память о наших героях, пока юные поколения воспитываются на их примере – мы непобедимы! – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил инициаторов открытия мемориальной доски Максиму Пуркаеву, а также всех тех, кто принял участие в торжественной церемонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал