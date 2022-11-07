Самарский производитель колбас подал иск в суд о собственном банкротстве

Проблемы у предприятия начались уже давно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце октября 2022 года самарская компания «Фабрика-Смирнов» подала иск в Арбитражный суд о собственном банкротстве. Об этом сообщает OBOZ.INFO.

Судьи рассмотрят его 21 ноября этого года. Заявление о банкротстве было подано из-за долгов на сумму 40 миллионов рублей. Проблемы у предприятия начались уже давно. Так, в 2019 году выручка «Фабрики Смирнов» была около 208 миллионов рублей, а в 2021 году она упала до 108 миллионов рублей. Прибыль сократилась с 22 до 6 миллионов рублей.

А в августе 2020 года в колбасе «Докторская» нашли нарушение, в ней был занижен показатель белка. Управление Федеральной службы по ветеринарии и фитосанитарии признало продукцию фальсификацией.

В октябре этого года о намерении подать иск о банкротстве «Фабрики Смирнов» сообщили сама компания и ее два кредитора – компании «Олимп» и «Технология управления». Сколько задолжала кредиторам компания неизвестно.

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