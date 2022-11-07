В Самаре пройдет благотворительный квартирник артистов театра «СамАрт»

Артисты "СамАрта" проведут квартирник-марафон с элементами актерского тренинга

В среду, 9 ноября 2022 года, в Самаре пройдет благотворительный концерт артистов театра «СамАрт». Все собранные средства направят на лечение актера Александра Сидорова.

Молодой человек попал в больницу в результате несчастного случая. Медики диагностировали у него компрессионный перелом позвонка и ушиб спинного мозга тяжелой степени. У него парализованы ноги и частично руки. Александру уже провели операцию по декомпрессии спинного мозга. Однако необходима еще одна — корпорэктомия и фиксация позвонков. На транспортировку и хирургическое вмешательство требуется сумма в 2 млн рублей.

Родные Александра Сидорова организовали сбор средств. Помочь артисту, попавшему в беду, решили и его бывшие коллеги из «СамАрта». Они проведут в баре «Рюмочка» (ул. Ленинградская, 29) благотворительный концерт. Это будет квартирник-марафон с элементами актерского тренинга. Начало в 20:00. Вход — любая сумма, которую люди захотят пожертвовать на лечение молодого человека.

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