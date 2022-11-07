Трамвай сошел с рельсов на ул. Ново-Вокзальной в Самаре 7 ноября 2022 года

Движение трамваев некоторое время было затруднено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в понедельник, 7 ноября 2022 года, на улице Ново-Вокзальной в Самаре произошло ЧП с участием общественного транспорта. На участке между Московским шоссе и улицей Фадеева сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщили очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, неприятность постигла двухвагонный состав. Во время движения второй вагон трамвая не удержался на рельсах и оказался на земле. К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель успела вовремя затормозить.

На место происшествия выезжала аварийная бригада МП «Трамвайно-троллейбусное управление». Насколько известно, сотрудники предприятия вернули вагон на рельсы в течение часа. Сейчас движение трамваев на этом участке Ново-Вокзальной восстановлено.

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