В Самаре машина коммунальной службы частично провалилась под асфальт 7 ноября

Вокруг происшествия выставлено специальное ограждение. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"
Сегодня, 7 ноября 2022 года, рано утром КАМАЗ коммунальщиков провалился под асфальт в Малярном переулке в Самаре.
Пост о происшествии появился в 08:33 в телеграм-канале "Самара ДТП". Судя по кадрам, задние колеса большегруза погрузились в яму почти полностью. Вокруг места ДТП выставлено специальное ограждение. Рядом с транспортным средством находится работник коммунальной службы.
— Очередной автомобиль пытался попасть в подземное царство через портал. Безуспешно, — иронизирует житель региона.
— Коммунальные службы попали в собственную ловушку, — пишет другой комментатор.
В настоящий момент неизвестно, достали ли машину из-под асфальта и заделали ли яму.
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