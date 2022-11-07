В Самаре машина коммунальной службы частично провалилась под асфальт 7 ноября

Вокруг происшествия выставлено специальное ограждение. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

Сегодня, 7 ноября 2022 года, рано утром КАМАЗ коммунальщиков провалился под асфальт в Малярном переулке в Самаре.

Пост о происшествии появился в 08:33 в телеграм-канале "Самара ДТП". Судя по кадрам, задние колеса большегруза погрузились в яму почти полностью. Вокруг места ДТП выставлено специальное ограждение. Рядом с транспортным средством находится работник коммунальной службы.

— Очередной автомобиль пытался попасть в подземное царство через портал. Безуспешно, — иронизирует житель региона.

— Коммунальные службы попали в собственную ловушку, — пишет другой комментатор.

В настоящий момент неизвестно, достали ли машину из-под асфальта и заделали ли яму.

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