В Самарской области перекроют движение на участке трассы М-5 "Урал" 8 и 9 ноября

Автомобилистов Самарской области просят в эти дни по возможности воздержаться от поездок. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

Во вторник и среду, 8 и 9 ноября 2022 года, в Самарской области полностью перекроют движение на участке трассы М-5 "Урал". Временное ограничение будет действовать с 07:45 одного дня до 07:50 следующего.

— Речь идет о 974 километре автодороги федерального значения М-5 "Урал" в Комсомольском р-не г.о. Тольятти, — сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Соответствующий распорядительный акт о введении временного ограничения движения поступил от ФКУ «Поволжуправтодор». Перекрытие связано с необходимостью реконструкции пролета ВЛ-220 кВ "Жигулевской ГЭС".

Там будут вестись необходимые ремонтные работы. Автомобилистов Самарской области просят в эти дни по возможности воздержаться от поездок, а также заранее планировать свои маршруты.

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