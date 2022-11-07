Двухэтажный поезд доставил из Самары в Екатеринбург 250 туристов

Самарские туристы провели яркие выходные на Урале / Фото: www.све.рф

Двухэтажный поезд доставил туристов из Самары в два города Большого Урала - сначала в Уфу, а потом в Екатеринбург. Участниками ж/д проекта «Яркие выходные на Урале», который реализует КбшЖД совместно с региональными властями, стали 250 человек.

Из Самары поезд стартовал поздно вечером 3 ноября 2022 года. Уже на следующий день он прибыл в Уфу. Туристы осмотрели главные достопримечательности столицы Башкирии, а потом отправились в Екатеринбург. Состав прибыл туда 5 ноября 2022 года.

Гости Екатеринбурга посетили монастырский комплекс на Ганиной Яме, музей военной и гражданской техники УГМК, познакомились с экспозицией камней и минералов в галерее «Главный проспект». Также они побывали в нескольких гастрономических объектах и попробовали уральскую кухню.

Домой самарские ж/д путешественники вернулись 6 ноября 2022 года.

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