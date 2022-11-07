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НовостиОбщество7 ноября 2022 13:05

В Самаре в ноябре 2022 года распределят свободные места в детских садах

Малыши будут зачислены, в том числе, в детсад №120 на улице Ташкентской
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Распределение назначено на 18 ноября.

Распределение назначено на 18 ноября.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

18 ноября 2022 года в Самаре состоится автоматизированное распределение свободных мест в детских садах. В список учреждений, которые будут принимать малышей на учебный период 2022-2023 годов, вошел второй корпус детского сада №120 на улице Ташкентской. Об этом сообщили в администрации города.

– В новом детском саду планируются три группы для детей раннего возраста (до 3 лет) и три группы – для детей от 3 до 7 лет, – отметили в мэрии.

Для того, чтобы добавить детсад в заявление о постановке ребенка в очередь, родителям необходимо обратиться в МФЦ. При себе нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении малыша.

О результатах зачисления родителям сообщат специалисты детских садов. Узнать, получил ли ребенок место в детсаду, также можно на портале образовательных услуг.

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