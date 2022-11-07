В Самаре записывают песню на стихи Рождественского в честь юбилея троллейбуса

Будущую песню создают на основе стихотворения «За тобой через года» 1962 года Фото: администрация Самары

В воскресенье, 6 ноября 2022 года, в Самаре отметили 80-летие троллейбуса. Местный журналист и энергетик Владимир Громов решил сделать в честь юбилея необычный подарок – записать песню на стихи Роберта Рождественского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Самарец уже получил разрешение от правообладателей на использование стихотворения «За тобой через года» 1962 года. Музыку для будущей песни в стиле советского диско он написал сам.

– Признаваясь в любви к женщине, главный герой стихотворения сравнивает себя с троллейбусом: «…Если ты – провода, я – троллейбус. Ухвачусь за провода руками долгими, буду жить всегда-всегда твоими токами…». Моя песня стала признанием в любви не только своей семье, но и одному из видов городского транспорта, – рассказывает Владимир Громов.

В создании песни принял участие даже сам троллейбус. Музыканты наведались в депо № 1 и записали звуки салона, а также механические колебания, которые подает работающий троллейбус. К слову, одну из инструментальных партий исполнил трубач Самарского муниципального концертного духового оркестра Сергей Рыбин.

Ожидается, что музыкальная композиция будет готова через 2-3 недели. В МП «ТТУ» уже задумались над тем, как будут применять новую песню. Возможно, ее будут демонстрировать во время праздничных акций.

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