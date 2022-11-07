Житель Москвы передал в дар самарскому музею им. Алабина три старинных ружья

Ружья, которые перешли в дар музея – бельгийское, немецкое и чешское. Фото: музей им. Алабина

Коллекция музея им. Алабина в Самаре пополнилась тремя старинными ружьями. Их в дар музею передал уроженец Самарской области, а ныне – житель Москвы Юрий Самодуров. Мужчина специально приехал в Самару, чтобы передать музею наследство своего деда – охотника и фотографа Петра Бондырева.

– Это был уникальный человек, один из первых в нашей стране фронтовых фотографов. Петр Петрович снимал Первую мировую войну. Его внук с большим удовольствием показал нам военный фотоальбом со снимками, которым больше 100 лет, – рассказали в музее им. Алабина.

Все переданные Юрием Самодуровым ружья – иностранные: бельгийское, немецкое и чешское. Последнее – самое старое, было создано еще в 19 веке.

– Оно двуствольное, шомпольное. Оба ствола откованы вручную из дамасской стали, обладающей повышенной прочностью. Еще одна интересная деталь – золотое клеймо A.V. Lebeda. Мастер с таким именем жил и работал в Чехии первой половины 19 века, – пояснили в музее Алабина.

В музее отмечают, что в данный момент новые экспонаты проходят процедуру оформления. В дальнейшем посетители смогут полюбоваться ими на одной из временных выставок.

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