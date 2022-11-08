В Самаре открылась мультимедийная выставка «Война. Герои и подвиги» в ноябре 2022

В проекте представлены уникальные фотоснимки военной хроники. Фото: сайт "Война. Герои и подвиги"

В воскресенье, 6 ноября, в историческом парке «Россия – Моя история» открылась мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги».

— Она посвящена сохранению памяти о советских военнослужащих, их героическим поступкам во время Великой Отечественной войны, — сообщает правительство Самарской области.

Выставку приурочили к 80-летию битвы за Москву. Мультимедийный проект состоит из возьми разделов, в нем представлены уникальные фотоснимки военной хроники. В экспозиции используются современные технологии, которые накладывают свои эффекты для восприятия.

Почти два миллиона человек увидели интерактивную выставку, ведь она уже побывала в 10 регионах страны. В Самарской области посмотреть проект жители региона смогут с 11:00 до 19:00 до 26 ноября по адресу: ул. Красноармейская, 131.

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