В Самаре пройдет форум «История для будущего. Информационный фронт» 8 ноября

Для форума в Самаре избрана метафора «информационный фронт». Фото: администрация Самары

Сегодня, 8 ноября в самарском театре оперы и балета состоится тематический форум «История для будущего. Информационный фронт». Начало пленарного заседания – в 12:00.

— Для форума в Самаре избрана метафора «информационный фронт», поскольку именно сейчас наиболее остро стоит вопрос информационной безопасности нашей страны, — сообщает городская администрация.

Целью форума является защита исторической правды, повышение интереса молодежи к изучению истории Отечества. Цикл тематических форумов осенью 2022 года организовывает Российское военно-историческое общество при поддержке министерства просвещения России.

Посмотреть за работой всех площадок можно во время прямой трансляции в сообществах Вконтакте: «История для будущего», Самарская область, Администрация Самары.

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