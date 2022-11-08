Пожарный поезд тушил возгорание на территории завода «Салют» в Самаре

Спецсостав помогал сотрудникам МЧС тушить пожар / Фото: РЖД

В понедельник, 7 ноября 2022 года, в Самаре в районе железнодорожной станции Козелковская произошел пожар. Ранним утром пламя вспыхнуло на территории АО «Салют». В его тушении принимал участие пожарный поезд Куйбышевской магистрали.

- Специализированный состав был направлен для оказания помощи пожарным расчетам МЧС России. Угрозы объектам инфраструктуры ОАО «РЖД» нет, - сообщили в пресс-службе КбшЖД.

Подробности происшествия пока неизвестны. Из-за чего начался пожар на территории предприятия и его площадь, в МЧС не уточнили.

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