Морозы придут в Самарскую область 14 ноября 2022 года

Самарцам пора начать готовиться к морозам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали долгосрочный прогноз погоды на ноябрь 2022 года в Самарской области. До конца этой недели в регионе будет тепло, а вот в начале следующей придут морозы. Такие данные приводит Gismeteo.

Так, с 8 по 11 ноября 2022 года в дневные часы в Самарской области ожидается от 2 до 8 градусов. Будет пасмурно, но без существенных осадков. В выходные, 12 и 13 ноября 2022 года, в регионе тоже будет тепло – около 7-8 градусов. При этом возможны дожди.

Прогноз погоды с 8 по 17 ноября 2022 года в Самарской области / Фото: www.gismeteo.ru

В ночь на понедельник, 14 ноября 2022 года, в Самарской области похолодает до -5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -1. С 15 по 17 ноября 2022 года в губернии тоже ожидаются морозы. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до -5…-7 градусов, а днем держаться в пределах -3…-4 градусов. В середине недели ожидается небольшой снег.

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