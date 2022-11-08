Самарские полицейские изъяли 3,5 кг наркотиков в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Сотрудники полиции проверили более 620 мест массового пребывания молодежи Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области подвели итоги второго этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он прошел в октябре 2022 года. В период проведения мероприятия правоохранители изъяли из незаконного оборота более 3,5 кг наркотиков и психотропных веществ.

– За время акции в ОВД региона поступило 55 обращений, в том числе 46 – о фактах незаконного оборота наркотиков. Все сообщения граждан были тщательно проверены. Было выявлено три преступления, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские проверили более 620 мест массового пребывания молодежи. По итогам первого этапа акции правоохранители выявили 16 правонарушений: 15 – употребление наркотических и психотропных веществ, 1 – употребление потенциально опасных психоактивных веществ и одурманивающих веществ в общественных местах.

Кроме того, стражи порядка выявили 24 сайта, где распространяли информацию о наркотиках. Их уже заблокировали.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах распространения, употребления или хранения запрещенных веществ можно сообщить в ближайший ОП или по телефону 112.

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