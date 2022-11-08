Самарцы смогут увидеть красную Луну во время полного затмения 8 ноября 2022 года

Луна пройдёт через северную часть земной тени и окрасится в красновато-бурый оттенок. Фото: планетарий Самарского университета

Сегодня, 8 ноября 2022 года, произойдет полное затмение Луны с максимальной фазой в 14:59. Его продолжительность составит почти 6 часов.

— Цвет Луны во время полной фазы затмения может варьироваться от темно-красного до оранжевого или от коричневого до темно-серого, — сообщили в планетарии Самарского университета.

Затмение начнется в 12:01 и закончится в 17:56 по местному времени. С 14:17 до 15:42 Луна пройдёт через северную часть земной тени и окрасится в красновато-бурый оттенок. По информации самарских астрономов, в Самарской области будет видно полутеневое лунное затмение.

Полное затмение Луны или его частные фазы можно будет увидеть везде, где во время затмения она будет находиться над горизонтом. Наблюдать затмение можно в телескоп, бинокль и невооруженным глазом, а также во время прямой трансляции.

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