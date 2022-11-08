Игроков «Крыльев Советов» Солдатенкова и Пиняева вызвали в сборную России

На следующей неделе футболисты "КС" отправятся на сбор команды в Москву Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Сразу два футболиста самарских «Крыльев Советов» получили вызов в сборную России. Сыграть в национальной команде могут Александр Солдатенков и Сергей Пиняев. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба

– Этот вызов стал первым для Солдатенкова и Пиняева в главную команду страны, – рассказали представители «Крыльев».

Игроки соберутся в Москве 14 ноября 2022 года. У подопечных Валерия Карпина запланированы два выездных товарищеских матча. В следующий четверг, 17 ноября 2022 года, национальная команда сыграет против Таджикистана, а 20 ноября – Узбекистана.

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