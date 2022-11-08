Жители ряда домов в Промышленном районе Самары остались без отопления 8 ноября 2022 года

Ограничения будут действовать до 19:00 вторника, 8 ноября 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 8 ноября 2022 года, в части домов Промышленного района Самары могли остыть батареи. Ограничения затронули жителей 10-го микрорайона. В районной администрации рассказали, с чем это связано.

- По информации самарского филиала ПАО «Т Плюс», на пересечении улиц Стара-Загора и Фадеева проводится регулировка температурного режима тепловых сетей. В связи с этим с 9:00 до 19:00 8 ноября 2022 года будут снижены параметры теплоносителя, - отметили чиновники.

Некоторые дома могли временно остаться без отопления. Речь идет о тех, что расположены в границах улиц Стара-Загора, Фадеева, XXII Партсъезда и Ново-Вокзальной. Теплоэнергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

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