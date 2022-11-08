«Просто говорите правду»: Дмитрий Пучков рассказал о борьбе с вражеской пропагандой на патриотическом форуме в Самаре

В Самаре Дмитрий Пучков рассказал о том, как должна вестись информационная война

Российский блогер, публицист, писатель Дмитрий Пучков, также известный как Goblin, открыл патриотический форум «История для будущего. Информационный фронт», который сегодня проходит в Самаре. Он ответил на вопросы зрителей из зала, высказав свое мнение о борьбе с вражеской пропагандой и поделился своим мнением о запрете отдельных социальных сетей.

- Сейчас стало проще вести информационную войну, появился интернет, раньше его не было. Раньше методы "держать и не пущать" отлично работали, было достаточно отобрать все радиоприемники. Сейчас сложнее. США по слухам тратят по 5 млрд в год для окормления населения РФ, на Украине прекрасно функционирует центр психологических операций, есть методички, распределены люди. Если такая работа ведется против нас, то надо и нам организовать. Не с задачей морального разложения, скорее -чтобы доносить до людей нужную информацию. Способ войны на начальном этапе самый примитивный - просто говорить правду, и все остальное как шелуха тут же облетает, остается истина, пусть не самая приглядная, но она лучше, чем ложь, - отметил в своем выступлении Дмитрий Пучков.

Он также рассказал, что все его видео были запрещены на Ютуб, так как это "свободный мир, где присутствуют все точки зрения, кроме тех, что не угодны Госдепу США".

В пример Дмитрий привел Китай, где изначально не давали воли социальным сетям из откровенно враждебных стран,так же, по его мнению, нужно было поступить и России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.