В Самаре местный житель привязал девушку веревкой к стулу и нанес ей три удара ножом

Отмечается, что данное происшествие никак не связано с похищением. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре местный житель привязал веревкой к стулу девушку и нанес ножом три удара. В отношении самарца возбуждено уголовное дело.

— По версии следствия, мужчина в помещении квартиры одного из жилых домов в поселке Мехзавод привязал веревкой к стулу девушку, тем самым незаконно лишив ее свободы, — сообщает СУ СК по Самарской области.

После этого самарец нанес связанной женщине кухонным ножом не менее трех телесных повреждений. Отмечается, что данное происшествие никак не связано с похищением.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

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