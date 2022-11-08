В Самаре планируют восстановить здание бывшего детского сада и разместить в нем офисы

В связи с целым рядом причин и решили здание переделать под офисный центр. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируется направить 7 миллионов рублей на восстановление здания бывшего детского сада, расположенного в центре города. Об этом сообщает CityTraffic.ru.

Речь идет о здании на пересечении улиц Степана Разина, 82, и Венцека, 33. Раньше там располагался детский сад, а теперь после ремонта его сдадут в аренду под офисы.

Причины данного решения объяснили на заседании комитета по бюджету городской думы 8 ноября этого года. По словам чиновников, одна стена является аварийной, рядом нет территории для прогулок детей.

Помимо этого, здание не соответствует современным санитарным нормам, применяем к объектам образования. В связи с целым рядом причин и решили восстановленное в будущем здание переделать под офисный центр.

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