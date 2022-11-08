Стало известно, когда общественный транспорт Самары полностью обеспечат теплом

Электротранспорт отапливается практически полностью. Фото: администрация Самары

Пуск систем отопления в общественном транспорте Самары практически полностью завершен. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В частности, наземный электрический транспорт практически полностью отапливается – осталось единично запустить отопительные системы в вагонах «Tatra T3».

– В дирекции предприятия заверили, что до конца текущей недели трамвайные поезда будут обогреваться в полном объеме. Работы, связанные с запуском отопления, не прекращаются. Они ведутся преимущественно в ночные смены, когда транспорт только готовится к рейсам, – рассказали в мэрии города.

Что касается автомобильного городского транспорта, он уже полностью готов к предстоящей зиме. Это объясняется тем, что здесь трудозатратных работ меньше, чем в электрическом.

– Отопление начали включать еще в октябре, реагируя на пожелания горожан, поступавшие на «горячую линию» и через социальные сети. В последние дни по теме отопления нам направлено только одно обращение – пассажир попросил временно отключить тепло, чтобы не было душно, – отмечает представитель компании-перевозчика Анна Замыцкая.

Отмечается, что станции и тоннели метрополитена уже полностью обеспечены теплом.

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