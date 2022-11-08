«Неправильные формулировки льют воду на мельницу противника»: в Самаре на патриотическом форуме предложили создавать методички для журналистов

Михаил Онуфриенко выступил на патриотическом форуме в Самаре

В Самаре на патриотическом форуме «История для будущего. Информационный фронт» обсудили работу информационного фронта - то есть СМИ, блогеров в современных условиях. Своим мнением поделился журналист Михаил Онуфриенко, который отметил, что сегодня на информационных ресурсах, даже вполне официальных, часто используются оскорбительные и неточные формулировки, касающиеся происходящих на Украине событий или же самих жителей этой страны.

- Неполиткорректные формулировки, сообщения, в которых есть агрессия используются пропагандой Украины, чтобы убедить народ в том, что Россия воюет с Украиной. При этом наш президент говорит, что идет гражданская война. И это на самом деле так. В нашей армии воюет огромное количество украинцев, и для этих бойцов некорректные формулировки также оскорбительны, - отметил Михаил.

Он также подчеркнул, что сейчас есть много людей, кто сейчас становится гражданами России, кто жил ранее на территориях, переставших быть под контролем Киева. И сейчас их нужно просвещать, вводить в информационное пространство - это люди, которые выросли уже совсем в другой информационной среде, с совсем другой историей в учебниках. И сейчас им нужно помочь разобраться совсем в другом мире, с другими посылами.

- Я считаю, что нужно выпустить методические рекомендации для журналистов и редакторов, в которых бы объяснялось, каких формулировок в статьях желательно придерживаться, чтобы не способствовать разжиганию ненависти, - отметил Михаил Онуфриенко.