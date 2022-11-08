В Самаре восстановили захоронение участницы трех войн, врача и ученого Татьяны Аскалоновой

Заброшенная одиночная могила была обнаружена на одном из городских кладбищ. Фото: региональное отделение партии “Единая Россия”

В Самаре волонтеры привели в порядок заброшенное захоронение участницы трех войн, врача и ученого Татьяны Аскалоновой. Могила была обнаружена в 2020 году, а спустя время была установлена личность погребенной.

Оказалось, что Татьяна Аскалонова была участницей Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн, а также одной из первых женщин-врачей в Поволжье. Она являлась кандидатом медицинских наук, доцентом, была одним из создателей офтальмологической научно-педагогической школы Куйбышевского медицинского института.

Ее похоронили в 1950 году, и за эти годы памятник сильно обветшал. Привести его в порядок помог депутат Самарской губернской думы от партии «Единая Россия» Роман Балтер. Депутат совместно с волонтерами почистили памятник, подняли и укрепили его основание. Было установлено новое ограждение, обновлено надгробие, а к обелиску теперь проложена дорожка.

– Жизненная история доктора Татьяны Асколоновой и ее супруга – это еще одна из интереснейших страниц истории здравоохранения Самарской области. Вся жизнь Татьяна Моисеевны – и в годы войны, в послевоенные годы – яркий пример служения своей родине, пример для тех, кто считает медицину своим призванием, для студентов-медиков, для тех, кто выбрал профессию врача, – поделился Роман Балтер.

Напомним, проект по восстановлению воинских захоронений реализуется на территории губернии с 2019 года. Работы ведутся в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». За это время 26 захоронений были приведены в порядок.

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