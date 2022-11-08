Подрядчик, который занимается ремонтом Заводского шоссе в Самаре, может попасть в разряд недобросовестных

Депутатов не устраивает регулярный срыв сроков выполнения работ. Фото: gordumasamara.ru

Депутаты Самарской городской думы сообщили о своих претензиях к подрядчику, который занимается ремонтом Заводского шоссе. Наболевшая тема была поднята на заседании комитета по вопросам строительства, имущественных и земельных отношений во вторник, 8 ноября.

Народные избранники пришли к выводу, что подрядная организация может быть отнесена к разряду недобросовестных. Причина – регулярные срывы сроков выполнения работ на объекте.

– Официально дорога еще не сдана в эксплуатацию, а уже многое нуждается в переделке. Считаю, что претензионную работу с подрядчиком нужно вести очень активно, без поблажек, — подчеркнул председатель комитета Сергей Рязанов.

Напомним, работы на Заводском шоссе должны были завершиться еще в 2020 году, однако компания не справилась со своими задачами. В результате подрядчик был сменен. А после смены организации выяснилось, что на объекте вырос объем работ.

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