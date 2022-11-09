В Самаре женщина взяла кредит и «подарила» мошенникам более 3,6 миллионов рублей

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 37-летняя местная жительница, работающая начальником бюро одного из акционерных обществ, подарила мошенникам более 3,6 миллионов рублей.

— Женщине позвонили незнакомцы, которые представились правоохранителями и убедили, что на ее имя оформлены кредиты в разных банках страны, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мошенникам удалось убедить самарчанку, что для отмены операций необходимо скачать на телефон специальное приложение и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения.

Сначала аферистам были отправлены 200 тысяч рублей, которые были на счету, а затем еще более 3,4 миллионов рублей, которые женщина взяла в кредит через мобильное приложение. Таким образом, мошенники получили 3 689 681 миллионов рублей.

Как выяснилась, жительница Самары раньше слышала из СМИ о подобных мошеннических схемах, но все равно доверилась лже-правоохранителям. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к совершению хищения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.