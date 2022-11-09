В Самаре женщина взяла кредит и «подарила» мошенникам более 3,6 миллионов рублей

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре 37-летняя местная жительница, работающая начальником бюро одного из акционерных обществ, подарила мошенникам более 3,6 миллионов рублей.
— Женщине позвонили незнакомцы, которые представились правоохранителями и убедили, что на ее имя оформлены кредиты в разных банках страны, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Мошенникам удалось убедить самарчанку, что для отмены операций необходимо скачать на телефон специальное приложение и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения.
Сначала аферистам были отправлены 200 тысяч рублей, которые были на счету, а затем еще более 3,4 миллионов рублей, которые женщина взяла в кредит через мобильное приложение. Таким образом, мошенники получили 3 689 681 миллионов рублей.
Как выяснилась, жительница Самары раньше слышала из СМИ о подобных мошеннических схемах, но все равно доверилась лже-правоохранителям. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к совершению хищения.
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