В Самаре гость до полусмерти избил хозяина квартиры крышкой от стиральной машинки

Преступление произошло в квартире одного из домов на ул. Физкультурной Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре скоро предстанет перед судом 38-летний местный житель. Его обвиняют в жестоком нападении на 53-летнего мужчину. Злоумышленник до полусмерти избил нового знакомого крышкой от стиральной машинки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, все случилось в квартире одного из домов на улице Физкультурной. Хозяин жилища познакомился с 38-летним мужчиной у бара и пригласил к себе в гости. Уже дома они устроили застолье. В какой-то момент между ними разгорелась ссора, которая быстро переросла в потасовку.

Гость снял со стиральной машинки металлическую крышку и несколько раз ударил хозяина квартиры по голове. Травмы оказались серьезными, мужчину госпитализировали в больницу. По заключению эксперта, его здоровью был причинен тяжкий вред.

- Подозреваемого задержали на берегу Волги в районе одной из переправ. Как выяснилось, мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за мошенничество и кражи, - рассказали в облглавке.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 111 УК РФ. Материалы передали на рассмотрение в суд. Самарцу может грозить до 10 лет колонии.

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