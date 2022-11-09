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НовостиОбщество9 ноября 2022 7:07

В Самаре готовность строящейся поликлиники в микрорайоне Волгарь достигла 60%

В поликлинику уже начали набирать персонал
Ирина СИНЕГУБОВА
Специалисты уже завершили все основные строительные работы и подвели инженерные коммуникации. Фото: скриншот

Специалисты уже завершили все основные строительные работы и подвели инженерные коммуникации. Фото: скриншот

В Самаре общая готовность строящейся пятиэтажной поликлиники в микрорайоне Волгарь на данный момент составляет 60%. Ход работ проверили самарские депутаты.

Медицинское учреждение в будущем сможет обслуживать до 100 тысяч пациентов и обеспечивать 700 посещений в смену. Специалисты уже завершили все основные строительные работы и подвели инженерные коммуникации. В ближайшее время планируется их подключить.

Сейчас ведется монтаж внутренних электросетей, системы отопления, вентиляции, отделка помещений. До конца года установят лифты. В следующем году завершится отделка помещений, также установят ограждение и благоустроят территорию. В поликлинику уже начали набирать персонал.

Депутаты обратили внимание, что нужно заблаговременного продумывать транспортную доступность медучреждения и организовать достаточное количество парковочных мест.