Пострадал во время охоты: в Самаре спасли ястреба-перепелятника со сломанным крылом

Раненую птицу нашли на пересечении улиц Рабочей и Самарской / Фото: vk.com/minleshoz63

В Самаре спасли раненого ястреба-перепелятника. Он повредил крыло. Предположительно, все случилось во время охоты — птица столкнулась с преградой. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Самарской области.

— Раненую птицу нашел житель Самары. Он обнаружил ее на пересечении улиц Рабочей и Самарской. Мужчина сообщил о находке в министерство. Сразу после этого наши специалисты связались с орнитологом Самарского зоопарка и выехали на место, — рассказали в ведомстве.

В беду попал молодой самец ястреба-перепелятника. Это мелкий хищник, мельче вороны. В основном он охотится на синиц и воробьев. При этом часто делает это в черте города и на головокружительных скоростях.

По данным Минлесхоза, раненую птицу осмотрел ветеринар. Ястреб будет находиться на реабилитации, пока его крыло не восстановится. По предварительным данным, на это потребуется около месяца. После того, как «пациент» полностью выздоровеет, его вернут в привычную среду обитания.

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