В Самаре шестерых членов ОПГ осудили за вымогательство денег у бизнесменов

Облсуд оставил приговор без изменений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд рассмотрел апелляции фигурантов дела о нападении на субподрядчиков строительства ледового Дворца спорта. Шестеро осужденных пытались оспорить свой приговор.

Преступление, о котором идет речь, произошло в мае 2020 года. Члены группировки узнали о споре между двумя компаниями, которые работали на территории Дворца спорта. Конфликт касался оплаты работ. Злоумышленники решили нажиться на нем. Они напали на одного из предпринимателей, похитили его автомобиль BMW, а также вымогали у него и его деловых партнеров более 2 млн рублей.

Членов группировки задержали сотрудники ФСБ Фото: УФСБ по Самарской области

Как выяснили правоохранители, к вымогательству и грабежу оказались причастны 45-летний Алексей Агеев — лидер ОПГ, 40-летний Армен Григорян, 31-летний Тимур Чергизов, 45-летний Арнольд Кригер, 29-летний Максим Денисов и 26-летний Родион Родионов. Весной 2022 года Промышленный районный суд вынес им приговор. Григоряна приговорили 3 годам и 4 месяцам колонии строгого режима, остальных — к 3 годам колонии общего режима.

Члены банды не согласились с решением суда и попытались его оспорить. Как сообщает пресс-служба регуправления ФСБ, облсуд, рассмотрев апелляции, оставил приговор без изменений.

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