Автобусы пяти маршрутов направили в объезд ул. Куйбышева в Самаре 9 ноября 2022 года

Временно скорректировали маршруты автобусов № 5Д, 17, 24, 37 и 47 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 9 ноября 2022 года, в центре Самары изменили схемы движения общественного транспорта. Корректировки затронули автобусы пяти маршрутов: № 5Д, 17, 24, 37 и 47. Об этом в соцсетях сообщил перевозчик.

— Автобусы направлены в объезд в связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Куйбышева от улицы Пионерской до улицы Комсомольской, — уточнили представители компании.

Пока автобусы № 24, 37 и 47 в направлении «в город» курсируют по улицам Пионерской, Алексея Толстого и Комсомольской. Автобус № 5Д временно ездит в сторону Сухой Самарки по улицам Пионерской и Алексея Толстого, а № 17 в направлении 113 км — по улицам Пионерской, Алексея Толстого, Крупской и Водников. Когда общественный транспорт вернется на прежние маршруты, пока неизвестно.

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