«Я всю жизнь считаю себя русским»: еще 10 граждан, прибывшие из ДНР и ЛНР в Самару, получили российские паспорта

Новоиспеченные россияне признались, что долго ждали этого момента. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во вторник, 8 ноября, еще 10 граждан ДНР и ЛНР, прибывших в Самарскую область, стали полноправными гражданами России. Новоиспеченные россияне получили главный документ – паспорт РФ. Торжественная церемония вручения прошла в ОМВД по Волжскому району. В мероприятии приняли участие глава Волжского района Евгений Макридин, заместитель начальника отдела-начальник полиции ОМВД по Волжскому району Дмитрий Артемьев, руководители служб и подразделений территориального ОВД.

– Среди тех, кто в этот день получил паспорт, есть и молодые люди, и те, кто уже ушел на заслуженный отдых. Все они произнесли Присягу гражданина РФ и пообещали соблюдать законы страны, уважать ее культуру, традиции и историю, – рассказали в ГУ МВД по региону.

56-летний Сергей Васильевич является уроженцем Рязанской области. В 1975 году, еще будучи подростком, он вместе с родителями переехал на Украину. Долгие годы жил в Мариуполе, а недавно вновь вернулся на Родину. Сейчас Сергей Васильевич живет в Самарской области и работает на заводе «Самарский Стройфарфор» в Стройкерамике.

– Для меня это действительно радостное событие, я себя всю жизнь считаю русским человеком. Это не передать словами, можно только ощущать внутри, на генетическом уровне. Теперь надеюсь обрести на волжской земле свой новый надежный очаг, – поделился мужчина.

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