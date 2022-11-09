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НовостиОбщество9 ноября 2022 15:16

Новый коттеджный поселок планируют построить на окраине Самары

Власти готовят документацию по планировке территории
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Под строительство домов отвели участок площадью 37,36 Га.

Под строительство домов отвели участок площадью 37,36 Га.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент градостроительства Самары подготовит документацию по планировке территории на окраине города. Соответствующая документация опубликована на официальном сайте мэрии.

– Разрешить департаменту градостроительства подготовку документации по планировке территории в Красноглинском районе Самары, – следует из постановления администрации.

Участок, о котором идет речь – это территория нового микрорайона Орловский. Согласно документам, его площадь составит 37,36 Га. В дальнейшем на участке запланировано индивидуальное жилищное строительство.

Планируемые сроки работ, указанные в техническом задании – 2023 год.

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