Новый коттеджный поселок планируют построить на окраине Самары

Под строительство домов отвели участок площадью 37,36 Га. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент градостроительства Самары подготовит документацию по планировке территории на окраине города. Соответствующая документация опубликована на официальном сайте мэрии.

– Разрешить департаменту градостроительства подготовку документации по планировке территории в Красноглинском районе Самары, – следует из постановления администрации.

Участок, о котором идет речь – это территория нового микрорайона Орловский. Согласно документам, его площадь составит 37,36 Га. В дальнейшем на участке запланировано индивидуальное жилищное строительство.

Планируемые сроки работ, указанные в техническом задании – 2023 год.

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