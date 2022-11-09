В Самарской области семьи мобилизованных получат соцподдержку вне зависимости от доходов

Данная мера позволит претендовать на различные меры поддержки 74% семей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самарской области будут оказывать социальную поддержку семьям мобилизованных граждан без учета их дохода. Об этом стало известно на заседании в областном правительстве в среду, 9 ноября.

– Анализ социальных паспортов мобилизованных показал, что данная мера позволит претендовать на различные меры поддержки 74% семей мобилизованных граждан, которые сейчас находятся на подготовке и боевом слаживании, – рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

Отказаться от учета доходов мобилизованных при предоставлении поддержки их семьям предложил глава региона Дмитрий Азаров. Он также поручил разработать соответствующий законопроект.

В ходе заседания 9 ноября проект постановления был поддержан губернатором и принят участниками совещания.

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