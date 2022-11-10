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НовостиОбщество10 ноября 2022 5:37

В Самаре отменили два рейса на паромной переправе 11 ноября

Речь идет о рейсах с Рождественно в Самару и с октябрьского спуска
Ирина СИНЕГУБОВА
Рейсы отменили по техническим причинам на грузовой паромной переправе.

Рейсы отменили по техническим причинам на грузовой паромной переправе.

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Стало известно, что завтра, 11 ноября 2022 года, на паромной переправе в Самаре отменяется два рейса. Об этом сообщило Самарское речное пассажирское предприятие.

Речь идет о рейсах с Рождественно в Самару, который по времени значился в 12:30, а также с октябрьского спуска, запланированного на 14:00.

Приняли решение об отмене двух рейсов в ближайшую пятницу по техническим причинам на грузовой паромной переправе. Какое именно обстоятельство послужило основным, не сообщается.

Жителям Самарской области стоит учитывать данную информацию и быть внимательными при планировании поездок. В остальные дни суда ходят по привычному расписанию.

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