В Самаре отменили два рейса на паромной переправе 11 ноября

Рейсы отменили по техническим причинам на грузовой паромной переправе. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Стало известно, что завтра, 11 ноября 2022 года, на паромной переправе в Самаре отменяется два рейса. Об этом сообщило Самарское речное пассажирское предприятие.

Речь идет о рейсах с Рождественно в Самару, который по времени значился в 12:30, а также с октябрьского спуска, запланированного на 14:00.

Приняли решение об отмене двух рейсов в ближайшую пятницу по техническим причинам на грузовой паромной переправе. Какое именно обстоятельство послужило основным, не сообщается.

Жителям Самарской области стоит учитывать данную информацию и быть внимательными при планировании поездок. В остальные дни суда ходят по привычному расписанию.

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