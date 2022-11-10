Экспозиционный «мраморный» зал Художественного музея отреставрируют в Самаре

В плане работ - восстановление лепнины на стенах и потолке / Фото: t.me/s/ugookn63

В Самаре отреставрируют помещения здания Волжско-Камского коммерческого банка на улице Куйбышева, 92. Сейчас в нем располагается Художественный музей. Об этом сообщает пресс-служба УГООКН Самарской области.

- Согласована документация по реставрации интерьеров экспозиционного «мраморного» зала и подсобного помещения, - отметили в ведомстве.

Подрядчик должен будет заменить внутреннее электрооборудование, пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения; смонтировать автоматическую систему кондиционирования и вентиляции; сделать паркетный пол в подсобном помещении; отреставрировать подлинный паркет в экспозиционном зале, лепнину на стенах и потолке, светильники и радиаторы, подоконные мраморные и деревянные доски, а также филенчатые двупольные двери с воссозданием ручек. Еще одна задача – установка мобильных каркасных стендов в экспозиционном зале. Сроки проведения работ пока не уточняются.

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