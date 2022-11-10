В Самаре жители многоэтажного дома выиграли суд над соседями, захламившими вещами коридор

В результате весь хлам пропал из общего коридора. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре мать с дочерью захламили общий коридор в многоквартирном доме Самарского района. Соседи подали на них в суд и выиграли.

— Общий коридор освободили от вещей и мусора, мешающих жильцам дома подойти к электрощиту и другим квартирам, — сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области.

Женщины живут на первом этаже, в общем коридоре они разместили свою одежду, обувь, самокаты, велосипеды, тележки, а также строительные мешки и бытовой мусор. Вещи мешали другим жильцам пользоваться электрощитовым оборудованием и проходить к своим квартирам.

На просьбы соседей и директора ТСЖ убрать вещи женщины никак не реагировали. Поэтому на них подали в суд, который обязал жительниц, захламляющих коридор, убрать свои вещи и мусор. Судебные приставы предупредил их о возможных мерах, если вещи не будут убраны. В результате весь хлам пропал из общего коридора.

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