В Самарской области обновили маршруты, которые ведут к туристическим привлекательным местам

Большая комплексная работа велась на Волжском проспекте. Фото: администрация Самары

В Самарской области привели в порядок подъездные пути к туристическим местам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В том числе к набережной Волги, «Вертолетке», скверам и паркам. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, в Красноглинском районе преобразились 20 тысяч квадратных метров улицы Сергея Лазо, 17 тысяч «квадратов» — ул. 8 Марта и 3,5 тысяч — ул. Солдатская, которые ведут к «Вертолетной» площадке».

Отремонтировали также улицу Вилоновская и Волжский проспект, которые передают атмосферу «старого города» и позволяют добраться до набережной. Обновили 33 тысяч кв. м в границах улиц Максима Горького и Спортивной.

Большая комплексная работа велась на Волжском проспекте. Там подняли на проектные высотные отметки 150 люков колодцев и 60 дождеприемных решеток, отремонтировали 10,5 тысяч кв. м газонов и смонтировали 164 новые опоры освещения в стилистике «старого города». Еще уложили плитку, в том числе и на парковке автотранспорта возле бассейна ЦСК ВВС.

Внимание было уделено и улице Ставропольская в границах улиц XXII Партсъезда и Ново-Вокзальной, а также проспекту Кирова на участке от Московского шоссе. Они позволяют доехать до парков «Воронежские озера» и «Молодежный». Дорогу отремонтировали большими «картами».

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