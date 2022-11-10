Во внутригородских районах Самары работают выездные пункты МФЦ

Чтобы получить консультацию, при себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт.
Фото: администрация Самары
Во внутригородских районах Самары продолжается работа выездных пунктов МФЦ в рамках проекта «Мой дом». Выездные пункты МФЦ работают в ресурсных центрах.
Специалисты предоставляют услуги по регистрации, подтверждению, восстановлению доступа в личный кабинет на портале Госуслуг, помогаю разобраться и дают советы по пользованию порталом. Ресурсные центры работают во всех внутригородских районах города без предварительной записи.
Чтобы получить консультацию, при себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт. С графиком работы специалистов МФЦ в ресурсных центрах "Мой дом" в ноябре и декабре этого года каждый желающий может ознакомиться по ссылке.
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