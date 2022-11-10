Руководителя подразделения БМСЭ поймали на взятке в полмиллиона рублей в Самаре

Сотрудник БМСЭ обещал помочь жителю региона с присвоением инвалидности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель одного из подразделений Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области (БМСЭ) стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки в полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФСБ.

По версии правоохранителей, к сотруднику БМСЭ обратился житель региона. Он попросил помочь с присвоением ему инвалидности – оформить медико-экспертное дело с ложными сведениями об ухудшении здоровья. Подозреваемый согласился и получил от мужчины незаконное вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Уличенного в коррупции начальника подразделения БМСЭ задержали. В военном следственном управлении СК России по ЦВО в отношении него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все подробности произошедшего. Ведется следствие.

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