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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:42

Парковку транспорта ограничат на 5-й линии 9-й просеки в Самаре

В дептрансе разработали техзадание на установку знаков
Анастасия ФИЛАТОВА
На нескольких участках улицы установят знаки запрета стоянки и остановки

На нескольких участках улицы установят знаки запрета стоянки и остановки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в районе Барбошиной поляны изменят организацию дорожного движения. Корректировки затронут улицу 9-я просека 5-я линия. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

- Техническое задание разработано и согласовано с ГИБДД. Направили его на реализацию, - отметили представители ведомства.

Судя по схеме, на пятой линии 9-й просеки установят знаки запрета остановки и стоянки транспорта. К примеру, они появятся на перекрестках с улицами Почтовой, Ольховской, Красильникова, Сквозной, Солнечной и на пересечении со второй линией 9-й просеки. Это сделают, чтобы дорогу не заставляли машинами и не мешали проезду другого транспорта.

Схема организации движения на 5-й линии 9-й просеки / Фото: департамент транспорта Самары

Схема организации движения на 5-й линии 9-й просеки / Фото: департамент транспорта Самары