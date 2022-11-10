Пришлось вскрывать асфальт: пропавшего самарца нашли в канализационной трубе у Пулково

Операция по извлечению самарца из трубы заняла несколько часов Фото: СОЦСЕТИ

Стала известна судьба пропавшего в Самарской области 21-летнего парня. Жителя Жигулевска нашли при странных обстоятельствах в Санкт-Петербурге.

Сообщения о пропаже парня появились в соцсетях несколько дней назад. Как стало известно, он ушел из дома в Жигулевске 6 ноября 2022 года. Купил билет до Северной столицы и даже благополучно добрался до пункта назначения. Обратно молодой человек должен был вернуться 9 ноября 2022 года, но что-то пошло не так.

Путешественника обнаружили на парковке в аэропорту Пулково. Он зачем-то залез в трубу канализации. Камеры засняли, как парень снял крышку люка, залез в коллектор, а затем закрыл его. Странное поведение заметили автомобилисты. Они попытались поговорить с молодым человеком, но тот общаться с ними не стал. На место вызвали правоохранителей.

Прибывшие силовики увидели только верхнюю одежду и документы самарца. Сам он успел проползти по трубе около 7-10 метров. Как пишет «Фонтанка», чтобы достать его оттуда, пришлось вскрывать асфальт. Специалисты раскопали землю и осторожно разрезали трубу. Операция по спасению молодого человека продолжалась несколько часов.

Парня госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга. Медики диагностировали у него переохлаждение, а также ссадины спины и лица. Всю ночь он провел в реанимации. К утру 10 ноября 2022 года состояние необычного пациента улучшилось. Его перевели в обычную палату. Насколько известно, родные уже выехали за ним, чтобы забрать домой.

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