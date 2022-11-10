В Самарской области пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора по баскетболу 3х3

Матчи состоятся в универсальном комплексе «МТЛ Арена». Фото: пресс-служба правительства Самарской области

12-13 ноября 2022 года в универсальном комплексе «МТЛ Арена» пройдут матчи осеннего сезона турнира, созданного по инициативе главы региона Дмитрия Азарова – Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3. За первое место поборются примут 12 мужских и 6 женских команд.

В субботу выступят команды в категории «Претендент», в воскресенье – в категории «Мастер». На площадку выйдут сборные Москвы «Sharks 1st», «Красный якорь» из Нижнего Новгорода, «Самара» и другие. Также в воскресенье состоятся матчи спортивного проекта «тихий!баскетбол». В состав команд входят воспитанники самарских школ-интернатов для обучающихся с ОВЗ.

В Самарской области баскетбол – один из четырех самых популярных видов спорта. Этому направлению уделяется большое внимание: по всей области ежегодно строятся универсальные площадки, оборудованные баскетбольными щитами и кольцами.

– Новые спортобъекты – это мощный импульс для развития спорта в нашем регионе, комфортные условия по подготовке спортсменов высокого уровня, приобщение к здоровому образу жизни и самореализации тысяч людей, тысяч талантливых мальчишек и девчонок, будущих чемпионов», - отмечает Дмитрий Азаров.

Отличные результаты показывает мужская команда «Самара» – игроки успешно дебютируют в Единой лиге ВТБ. На их счету четыре победы и четыре поражения в восьми матчах. Ближайшая игра состоится 11 ноября в СКК «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого». «Самара» встретится с «ПАРМА-ПАРИ» из Перми.

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