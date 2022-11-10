Самарский филиал ПАО «Т Плюс» приобрел новую спецтехнику

Энергетики регулярно обновляют свой автопарк. Фото: ПАО "Т Плюс"

Самарский филиал ПАО «Т Плюс» продолжает обновление спецтехники. Недавно компания приобрела несколько новых единиц – они поступили в дочернее общество организации, Волжский филиал АО «ЮНИС».

– Ежедневно на линию только в Самаре выходит около 140 единиц техники для нужд энергокомпании. Новая спецтехника может быть также привлечена к работам на станциях и теплосетях городов Самарской области, – отметил директор Волжского филиала АО «ЮНИС» Олег Добровольский.

В числе новой техники – автомобильный кран «Ивановец» на шасси КамАЗ 53229 повышенной грузоподъемностью 27 тонн, а также самосвал КамАЗ грузоподъемностью 15 тонн и автомобильный манипулятор.

В общей сложности за последние два года энергетики приобрели 32 единицы новой техники, среди которых экскаваторы, погрузчики, автокраны и автомастерские.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.