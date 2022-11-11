Самарцы признались, что мечтают о длинных новогодних каникулах

В основном длительный отдых предпочитают мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году по плану жители России будут отдыхать на новогодние праздники 9 дней. Однако некоторые самарцы уверены, что их количество нужно продлить. Данную информацию выяснили специалисты сервиса SuperJob во время опроса.

О продолжительных выходных на Новый год мечтают 17% респондентов: 8% считают, что они должны длиться от 10 до 13 дней, 9% — две недели. Основная доля среди них – мужчины (16%).

Однако большинство самарцев устраивают утвержденные 9 дней. Об этом заявили 40% опрошенных. 14% горожан согласны отдыхать на Новый год от 1 до 3 дней, 13% – от 4 до 6. Еще 7% респондентов признались, что им хватило бы 7-8 дней отдыха.

Интересно, что некоторые опрошенные вовсе не хотят отдыхать в праздники. Отказаться от выходных готовы 5% самарцев.

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