Мэрия выдала разрешение на застройку 21 квартала в Самаре

Застройщик освоит участок площадью 3 639 квадратных метра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «Альфа Стиль», входящая в ассоциацию ГК «Берег», получила разрешение на застройку 21 квартала в Самаре. Соответствующее постановление, подписанное главой города Еленой Лапушкиной, появилось на сайте мэрии.

Согласно документации, застройщик освоит участок площадью 3 639 «квадрата» на улице Алексея Толстого, в границах улиц Пионерской и Венцека. Компании разрешили возвести высотные дома.

Ранее в ООО «Альфа Стиль» озвучивали планы на площадку. Сообщалось, что на участке появится 9-этажный дом на 97 квартир. В проекте также был обозначен двухуровневый подземный паркинг и детские площадки.

Весной заявка застройщика проходила публичные слушания. Правда, жители проект не одобрили. В частности, им не понравился его архитектурный стиль.

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