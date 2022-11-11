Вывозить снег на полигоны в Самаре будет компания «Титан»

Снежные полигоны находятся на улицах Лунной и Прожекторной, в районе БТЭЦ и п. Козелки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре определили подрядчика, который будет вывозить снег на полигоны. Всего было четыре лота. Заявки на участие в электронных аукционах подала только одна компания — ООО «Титан». Их признали соответствующими всем требованиями. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

С фирмой заключили контракты на содержание четырех площадок для вывоза снега. Первая находится в районе БТЭЦ. Ее площадь составляет 21,7 тыс. кв. м, расчетная вместимость — 115 тысяч тонн. Работы на ней оценили в 28,8 млн рублей. Второй полигон расположен на улице Лунной — 17,1 тыс. кв. м, 90 тысяч тонн. Стоимость работ там — 22,7 млн рублей.

Площадь полигона на улице Прожекторной составляет 19,4 тыс. кв. м, а вместимость — 105 тысяч тонн. Сумма контракта — 25,9 млн рублей. Самая большая площадка для складирования снега находится в районе поселка Козелки — 29,5 тыс. кв. м. Ее вместимость — 155 тысяч тонн. Сумма контракта — 38,4 млн рублей.

Таким образом, за содержание всех четырех полигонов подрядчик получит 115,8 млн рублей. Работы он должен будет выполнять до 30 сентября 2023 года.

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