В Самаре завершилось строительство новой котельной в Куйбышевском районе

Новая котельная позволит обеспечить теплом около 40 домов. Фото: администрация Самары

В Самаре завершилось строительство одной из новых котельных в Куйбышевском районе. Ее возведение стартовало весной на улице Трубной. Сегодня работы подошли к концу. В пятницу, 11 ноября, готовность объекта проверила глава города Елена Лапушкина и первый замглавы Владимир Василенко.

– Это действительно радостное событие: очень много у нас было жалоб на отопление в Куйбышевском районе. К счастью, то, что мы задумали в прошлом в году, в этом году реализовалось. Схема теплоснабжения изменена. Одна котельная сдана, идут пуско-наладочные работы под нагрузкой. Здесь абсолютно новое, на 99% российское оборудование. Жители будут получать стабильное, хорошее тепло без всяких проблем, - отметила Елена Лапушкина.

Работа новой котельной контролируется удаленно. Она выведена на пульт диспетчера, который обслуживает еще несколько подобных городских котельных. В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию. Котельная позволит обеспечить теплом около 40 домов, в которых проживают более 240 человек.

Параллельно в Куйбышевском районе города продолжается строительство второй, более мощной котельной. К ней подведут теплосети, которые смогут отапливать дома на 116 километре и в 25 квартале.

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