Тарифы на хранение задержанных судов вырастут в Самарской области с 1 января 2023 года

С нового года перемещение и хранение задержанных маломерных судов станет дороже Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области скорректировали тарифы на перемещение и хранение задержанных маломерных судов. Они начнут действовать с 1 января 2023 года. Об этом говорится в приказе регионального департамента ценового и тарифного регулирования.

С нового года стоимость перемещения задержанного судна длиной корпуса до 6 м по акватории Волжского бассейна составит 7 400 рублей (ранее — 6 738), от 6 до 10 м — 11 600 рублей (ранее — 10 661), от 10 до 20 м — 18 500 рублей (ранее — 16 801).

Один час хранения гидроцикла будет стоить 77 рублей вместо 70. Тариф для моторного судна поднимут с 79 до 86 рублей, а для парусного или парусно-моторного судна — со 104 до 114 рублей.

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