Автографсессия с Глушенковым и бесплатный глинтвейн: что ждет болельщиков перед матчем «Крылья Советов» - «Ростов» в Самаре

Болельщиков начнут пускать на стадион за два часа до матча - в 13:00 Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

В субботу, 12 ноября 2022 года, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре пройдет матч 17 тура РПЛ. «Крылья Советов» сыграют против «Ростова». Начало в 15:00. Перед матчем болельщиков ждет развлекательная программа, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Зрителей начнут запускать в 13:00. С этого времени на гейтах 2 и 3 будут работать фаншоп «КС» и фотозона от БК «Фонбет». В 13:30 на секторе С415 стартует развлекательная программа. Болельщиков ждут выступление шоу-оркестра духовых инструментов и розыгрыш сертификатов на пиццу, а также ярмарка от местных производителей и точки с аквагримом.

В музее «Крыльев Советов» (первый этаж сектора В) запланирована развлекательная программа с участием ветеранов клуба. В 14:00 в зоне гостеприимства А403 пройдет автограф- и фотосессия с нападающим Максимом Глушенковым. Там же можно будет увидеть фотовыставку из 20 работ из истории самарского клуба. В теплых зонах А403 и С415 болельщикам будут бесплатно раздавать глинтвейн.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал